'Zeist doet bovengemiddeld veel aan duurzaamheid'

Ingeborg Barendse is 21 en studeert duurzaamheid en milieukunde aan de Universiteit van Utrecht (officiële naam: global sustainability science). Ze woont in Zeist op een studentencomplex en is als jonge inwoner van Zeist begaan met de verduurzaming en vergroening van haar dorp.

door Maarten Bos

Zeist - Juist daarom is ze nu sinds februari van dit jaar lid van het communicatieteam van Samen Duurzaam Zeist (SDZ). Ze werkt als reporter voor deze organisatie, die probeert om Zeist groen en duurzaam te maken. Wat is haar mening over (de mate van) 'sustainabilit' in Zeist?

Ingeborg: "Ik denk dat Zeist bovengemiddeld veel doet om de gemeente duurzaam te maken. Er zijn talloze initiatieven op dit terrein, met name via SDZ. Binnen SDZ bundelen gemeente en bewoners hun krachten. In Zeist vind je bijvoorbeeld plantenasiels, er is de afvalgroep 0.0, er zijn initiatieven voor hergebruik van plastic, de bermbrigade ruimt afval op in de openbare ruimte, er zijn paddenwerkgroepen en de gemeente heeft het vignet 'bijenvriendelijk'. Ik was echt aangenaam verrast door dit alles toen ik bij SDZ aan de slag ging. Er zijn trouwens nog veel meer initiatieven".

Ingeborg vertelt verder: "Ik ondersteun de duurzame projecten van SDZ door te schrijven voor de website en nieuwsbrief van de organisatie en door mee te helpen met instagram. Maar ook in mijn privé-leven werk ik aan vergroening en duurzaamheid en wel door groene keuzes te maken. Ik koop zoveel mogelijk verpakkingsvrij, neem mijn eigen boodschappentas mee naar de winkel, gebruik vaak lokale producten, eet bijna geen vlees, doe aan afvalscheiding, rijd geen auto, vlieg zelden en gebruik op de universiteit mijn eigen koffiebeker.

Ik spreek mensen ook geregeld aan op hun gedrag. Zo draag ik mijn steentje bij aan de ontwikkelingen die naar mijn mening noodzakelijk en onvermijdelijk zijn".

"Ik ben erg blij met mijn werk bij SDZ. Ik ga er ook volgend jaar mee door. Ik heb ontdekt dat ik makkelijk schrijf. Na dit jaar ga ik nog twee jaar in Wageningen studeren. Ik blijf dan in Zeist wonen. Door te werken voor SDZ krijg ik ook allerlei connecties en wie weet helpt mij dat nog als ik na afloop van mijn studie betaald wil gaan werken."

"Samen met de afvalgroep 0.0 heb ik onlangs nog een indrukwekkende film bekeken en besproken. Het ging om The Story of Plastic. Die film laat het hele verhaal van plastic zien, van productie tot afval. Wij zien die stappen meestal bijna niet. De film stemt niet vrolijk. Ik denk dat we het al beter zou zijn als we het plastic hergebruiken. In Zeist is er een groep die dat doet en daaraan werkt. Het materiaal wordt vermalen en dan wordt er onder meer speelgoed van gemaakt.

Dit product beschouwen als wegwerpartikel veroorzaakt natuurlijk veel ellende. Plastic wordt gemaakt van fossiele brandstoffen. Ook daar zit een probleem. De producenten van die brandstoffen zijn economisch erg belangrijk en invloedrijk.''