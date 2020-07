'De gunfactor van klanten is hoog'

Wat betekenen de coronamaatregelen voor lokale ondernemers? Deze keer Bram van Helmondt van Bram's Pannenkoeken.

door Ingrid Wong

Zeist - “Onze agenda stond bomvol en we vroegen ons soms wel af hoe we het allemaal voor elkaar gingen krijgen. Maar voor we ons echt druk konden maken begon de intelligente lockdown en regende het annuleringen, zo’n 63 opdrachten van onze mobiele pannenkoekenkar gingen niet door. De verjaarsfeesten, partijtjes, schoolfeesten, bruiloften -ze gingen allemaal niet door. We hebben nog geprobeerd om tegoedbonnen aan te bieden, maar dat heeft niemand gedaan helaas.

Het dieptepunt was toen buurtbewoners in Huis ter Heide en Bosch en Duin zelf een actie hadden georganiseerd. Ze hadden een plek waar we konden staan en overal folders uitgedeeld en bezorgd. De bestellingen waren al van tevoren gedaan en alles stond klaar toen op de dag zelf de gemeente kwam vertellen dat het niet door mocht gaan. Dat was echt een enorme klap. Maar het mooie was wel dat de buurtbewoners niet bij de pakken neer gingen zitten maar we samen het beslag, dat al klaar stond, hebben verkocht bij alle bestellers. Voor een klein prijsje, maar iedereen gaf een dikke fooi. Daar werd ik wel stil en emotioneel van, dat de gunfactor zo hoog is dat je klanten zich zo voor je inzetten.

Onze vaste plek in het Walkartpark, op woensdag en zaterdag, viel voor de horecasluiting in een grijs gebied. Officieel zijn we geen horeca dus was de keuze aan ons zelf. Voor mij woog zwaar dat nog niet duidelijk was wat het effect van corona kon zijn op kinderen en dus voor mijn gezin. Bovendien was mijn vrouw ook hoogzwanger, daar wil je ook geen extra risico mee lopen.

Uiteindelijk zijn we dicht gebleven tot 8 april, toen zijn we voorzichtig weer begonnen. Onder andere met bezorgen. Daar hebben we veel van geleerd: hoe je een pannenkoek oprolt, belegt en inpakt zonder er met je handen aan te komen. Het werk trekt aan, de agenda is nu behoorlijk vol.''

Dit verhaal kwam mede tot stand door Ondernemend in Zeist, een initiatief van een aantal zelfstandig ondernemers, Samen voor Zeist, Ondernemersplein Zeist en Hart van Zeist om de ondernemers in de gemeente aan het woord te laten over hoe zij geraakt worden door de coronacrisis. Kijk op www.ondernemendinzeist.nl voor meer verhalen.