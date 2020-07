Vrijwilligerswerk is delen van geluk

Anja Kroon uit Kerckebosch is actief als vrijwilliger voor verschillende organisaties. Ze werkt voor de Algemene Seniorenvereniging Zeist en voor de Vrienden van het Binnenbos. Daarnaast zit ze ook in het bewonersplatform van de Wijkvereniging en geeft ze rondleidingen in en om Slot Zeist.

door Ellis Plokker

Zeist - Ongeveer vijf jaar geleden verhuisde Anja Kroon met haar man van een huis in Hoge Dennen naar een nieuw appartement in Kerckebosch. Toen de nieuwe woning ingericht was, viel het haar op dat ze veel tijd over had, omdat ze geen tuin meer hoefde te onderhouden. Sindsdien doet ze vrijwilligerswerk voor verschillende organisaties. Ze verzorgt bijvoorbeeld samen met anderen bijeenkomsten op vrijdag- en zondagmiddag bij de Algemene Seniorenvereniging Zeist (ASZ). Anja Kroon: "Ik maak actief praatjes met de bezoekers en ga iedere keer bij iemand anders zitten." Daar speelt ze op zondagmiddag soms piano, ze speelt stukken van Chopin, Mozart en van Lange.

In het Binnenbos draait ze bardiensten voor de Vrienden van het Binnenbos, één of twee keer in de maand op dinsdagochtend. Ze vertelt: “Daar komen ouderen op de Gouden Koffie. Dat kon een tijd niet doorgaan door de coronacrisis, maar kortgeleden zijn we weer begonnen. Ik schenk koffie en thee en maak een praatje met de ouderen. Dat vind ik heel belangrijk, want de meeste mensen zijn alleen. Ze zeggen dat ze heel blij zijn dat ze weer eens een uitje hebben. Ze hebben veel alleen thuis gezeten tijdens de lockdown.”

Het delen van geluk

Anja Kroon vindt het belangrijk om er te zijn voor anderen. Ze wil anderen blij maken door met hen te praten. “Ik wil ouderen even uit hun kleine wereldje halen. Ik wil er zijn voor anderen en mijn geluk en blijdschap met hen delen. Mijn collega’s zeggen dat ik dat ook uitstraal.” Het werk doet ze zichtbaar met plezier, ze ziet er jaren jonger uit dan ze is. Anja Kroon: “Door het werk leer ik veel mensen kennen, ik heb ook weer collega’s en ook dat is leuk. Ik vind het belangrijk om open te staan voor nieuwe contacten en om flexibel te blijven.”

Rondleidingen in het Slot

Anja Kroon geeft rondleidingen voor het Gilde Zeist, in het hoofdgebouw van Slot Zeist en in de paleistuinen. Kroon: “Daarvoor moest ik eerst een jaar flink studeren, dat kostte me behoorlijk wat tijd en moeite. Ik heb boeken gelezen over de geschiedenis van het slot en heb meegelopen met andere gidsen. Daarna heb ik een soort examen gedaan en nu ben ik zelfstandig gids.” Kroon en de andere gidsen begeleiden momenteel kleine groepen van acht personen, zodat afstand houden mogelijk is. Ze zit ook in het bewonersplatform van de wijk Kerckebosch, dat eens in de maand vergadert. In haar vrije tijd fietst Kroon graag samen met haar man, en maakt ze collages en aquarellen. En af en toe wil ze tijd nemen om te lezen.