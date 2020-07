Gratis Beleefkaart

Deze zomervakantie zullen meer mensen er dichtbij huis op uit trekken. Utrechts Landschap merkt dat veel mensen op zoek zijn naar leuke routes in de natuur. Dit is terug te zien in een verdubbeling van het aantal gezochte wandelroutes op de website. Daarom geeft Utrechts Landschap nu de Beleefkaart cadeau. Hierop zijn volop tips te vinden voor een leuke eendagsvakantie. De Beleefkaart is erg handig bij het plannen van een dagje weg. De kaart staat vol met wandel- en fietsmogelijkheden.

Je kunt de Beleefkaart aanvragen via www.utrechtslandschap.nl/eendagsvakantie.