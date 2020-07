60-jarig huwelijksjubileum van Bert en Jenny van Rijswijk

Het paar is onafscheidelijk en hoopt nog vele jaren in goede gezondheid samen door te brengen. (Foto: Els Peters-van Rijswijk)

Op 13 juli vierden Bert en Jenny van Rijswijk hun 60-jarig huwelijksjubileum. Het paar is getrouwd in 1960 en heeft sindsdien in het Kerkebosch in Zeist gewoond. Hun eerste appartement was op de Prinses Irenelaan. Dat is een paar jaar geleden afgebroken, maar zij wonen nu in een nieuw appartement aan de Prinses Catharina Amalialaan.

Zeist - Bert van Rijswijk is een echte Zeistenaar en hij heeft zijn hele leven gewerkt in Stomerij De Nieuwe Pauw in Zeist. Hij is al op zijn 14de begonnen in de zaak die zijn vader in 1940 had opgericht en die Bert naderhand heeft overgenomen. In 2004 is Bert met pensioen gegaan. Jenny komt oorspronkelijk uit Westbroek.

Lunchroom Heck

Het paar heeft elkaar voor het eerst ontmoet in de Lunchroom Heck op de Oudegracht in Utrecht, in de zomer van 1956, waar beiden een ijsje aten met vrienden. Veel is er sindsdien veranderd en ze hebben samen veel meegemaakt.

Ze fietsen praktisch iedere dag, doen boodschappen samen en genieten van de mooie omgeving. Bert zegt dat het soms moeilijk is om Jenny bij te houden, maar de twee weten vaak een bank of een koffie hoekje in de supermarkt te vinden om te rusten en een beetje te praten met kennissen.

Kersenboomgaard

De ene dag kan kun je ze vinden in de kersenboomgaard, en de volgende dag in de bibliotheek. Jenny is degene die een appeltje schilt, terwijl Bert foto's neemt met zijn mobieltje. Doordat ze altijd op pad gaan en veel fietsen blijven ze zo levendig en actief. Ze hebben twee dochters en een kleindochter.

Vanwege de coronasituatie kon de burgemeester helaas niet op bezoek komen, maar ze hebben wel een prachtig boeket bloemen en een persoonlijke felicitatiekaart van hem ontvangen. Ook hebben ze een felicitatiebrief van het Koninklijk Huis ontvangen en van de Commissaris van de Koningin van de Provincie Utrecht.