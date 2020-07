Vrouwenduo begint klusbedrijf: Buurvrouw & Buurvrouw

Karin Loenen en Debora van Soest-Vlaanderen raakten door corona hun werkzaamheden in de horeca kwijt. Nadat ze allebei hun eigen huis onder handen hadden genomen, ontstond een nieuw idee: samen een klusbedrijf starten. Al snel kwamen de eerste opdrachten binnen en op 1 juni schreven ze vol vertrouwen een nieuwe onderneming in bij de Kamer van Koophandel: Buurvrouw & Buurvrouw.

door Carol Dohmen

Austerlitz - Karin Loenen en Debora van Soest-Vlaanderen waren collega’s bij eetcafé Ouwekamp in Austerlitz. Toen daar de deuren tijdelijk dicht moesten, richtten ze hun energie op het opknappen van hun woning. Loenen, die beeldend kunstenaar is, ging meteen aan de slag en schilderde haar hele huis vanbinnen: “Stilzitten is niks voor mij. Ik heb een keer met hangen en wurgen een opleiding boekhouden gedaan, meteen daarna heb ik een vijver uitgegraven.” Ook Van Soest ging aan de slag: “Ik heb thuis de vloer eruit gehaald en een nieuwe gelegd. Ik hou van aanpakken. Bovendien heb ik de nodige ervaring, want ik werk ook wel eens samen met mijn man, die een bouwbedrijf heeft.”

De naam Buurvrouw & Buurvrouw was een idee van Loenen. De twee wonen in dezelfde straat en kennen elkaar al jaren. “Ik dacht, ‘ajeto’, zó gaan we ons noemen”. Nadat ze in Zeist en Driebergen hadden geflyerd, kwamen de eerste opdrachten. Het idee was om vooral schilderklussen op te pakken. “Een muurtje doen”, noemt Van Soest dat. Maar al snel werden ze benaderd of ze een gezin wilden helpen bij het opleveren van een woning, de verhuizing naar een appartement regelen en daar het nodige doen. “Deze mensen stonden onder bewindvoering, ze hadden het zelf nooit voor elkaar gekregen alles te regelen. We merken dat mensen het fijn vinden om met vrouwen te werken, kennelijk geeft dat vertrouwen om ook het verhuizen door ons te laten regelen. Er zijn inmiddels verschillende oudere mensen die een offerte hebben gevraagd. En iemand die vraagt of we mee willen denken met de inrichting van een woning.”

Dorpstraditie

De twee sluiten aan bij een oude dorpstraditie en zijn tegelijk vernieuwend: vroeger was Austerlitz een dorp vol bouwvakkers: bijna alle mannen werden timmerman, metselaar of loodgieter. Maar voor zover bekend werd er nooit eerder een klusbedrijf door vrouwen gerund. Van Soest: “Natuurlijk is het handig dat ik mijn man af en toe om technisch advies kan vragen. Maar het werk doen we toch echt zelf.” Ze zijn ervan overtuigd dat je bij tegenslag niet bij de pakken neer moet gaan zitten. “Je voelt heus wel dat je geen dertig meer bent”, grijnst Loenen, “maar het is niks vergeleken met een drukke dag in de horeca. Die ervaring hebben we allebei.”

De twee vrouwen zien de toekomst zonnig in. Van Soest: “We gaan niet op een steiger klimmen, maar verder zijn we nieuwsgierig wat er op ons pad komt. Buurvrouw & Buurvrouw zijn tenslotte reuze handig en weten van aanpakken.”