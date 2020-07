Daniëlle Rink schildert op monumentale locatie

Als kind wist Daniëlle Rink al dat ze kunstenaar wilde worden. “Mijn moeder schilderde, doet dat nog steeds. Het is me met de paplepel ingegeven. Ik heb de kunstacademie in Utrecht gedaan. Ik woonde in Drenthe en ben toen naar Utrecht verhuisd. De afstand was voor mij niet te doen. Uiteindelijk ben ik hier blijven hangen. Ik ben wel een mensenmens, maar komt het best tot rust op de heide. Ik voel me hier soms toch wel iets opgesloten, al ben ik hier nu wel gelukkig. Je haalt immers het meisje wel uit het dorp, maar het dorp niet uit het meisje. In een dorp kent iedereen elkaar echt.”

door Adriënne Nijssen

Zeist - Na haar opleiding verhuisde Daniëlle van Utrecht naar Zeist. Ze werd docent Beeldende Vorming op OVZ openbaar VMBO/MAVO Zeist. “Dat heb ik tien jaar gedaan, daarna wilde ik mezelf als kunstenaar verder ontwikkelen. Naast realistisch schilder ben ik ook illustrator. Ik heb een aantal masterclasses gevolgd. Ik merkte dat ik het lesgeven miste. Het is betekenisvol, als leerkracht breng je wat over, mensen gaan met een blij gevoel naar huis. Ik wilde het graag combineren.”

Een van die masterclasses vond plaats in een molen in Zaandam. “Dat was meer dan alleen een masterclass zelf verf maken. De lessen, de entourage, de sfeer, de omgeving, alles paste bij elkaar. Dat wilde ik ook, dus ging ik op zoek naar zo’n plek. “

En die vond ze. “Een prachtige monumentale locatie waarin ‘De Schilderssalon’ zich onderscheidt door de ambachtelijke aanpak. Die twee, omgeving en aanpak, versterken elkaar echt. In het weekend ontvang ik hier groepen. De reguliere schilderlessen vinden ook doordeweeks plaats. Ik doe mijn best om mezelf te onderscheiden door bijvoorbeeld zelf verf te maken met pure producten. Ook de penselen waar ik mee werk zijn van de beste kwaliteit. Dan krijg je respect voor het materiaal. En maak je het ook goed schoon. Echt en puur is belangrijk voor me, er is al genoeg nep in de wereld.”

Door het jaar heen ontvangt Daniëlle kunstenaars en illustrators die actueel zijn. “Er zijn zoveel inspirerende kunstenaars. Ik ontvang ze graag, zij geven gastlessen. De schildersalon gaat niet echt alleen over mij. Ik ontvang ook de winnares van de nationale portretprijs in 2017. Zou net voor corona zijn, is nu verschoven.”

Daarnaast maakt Daniëlle portretten op aanvraag. “Mijn portretten zijn realistisch met een losse penseelstreek. Ik probeer in de portretten die ik maak de essentie van iemands karakter te vangen.”

In augustus zijn er diverse cursussen te volgen bij 'De Schildersalon' volgens de dan geldende regels van het RIVM. ”Er is ruimte voor ieders eigen stijl, eigen handschrift. Daar wil ik mensen in begeleiden. Dan heb je het over een authentieke manier van vormgeven. Dat stuk samen ontdekken is mijn kracht. Ik weet technisch veel, kan veel overbrengen. Maar het mooiste is dat ik mensen kan helpen hun eigen stijl te ontwikkelen.”

Voor aanbod zie de website: www.deschildersalon.com