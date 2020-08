Noor Godijk onderzoekt coronamaatregelen

De Zeister epidemioloog Noor Godijk deed met haar team onderzoek naar de invloed van handen wassen, maskers dragen en ‘social distancing’ op het verloop van de corona-epidemie. Het artikel verscheen in een gerenommeerd, internationaal tijdschrift en werd opgepakt door CNN. De resultaten dragen bij aan de onderbouwing van beleidsmaatregelen, zoals het aanbieden van ontsmettingsmiddel bij het winkelen en het wel of niet verplichten van een mondkapje.

door Carol Dohmen

Zeist - Noor Godijk kwam voor promotie-onderzoek aan het UMC terug naar Nederland. Eerder bestudeerde ze infectieziekten in Zuid-Afrika en Singapore. Als epidemioloog kijkt ze naar factoren die een rol spelen bij het verloop van infectieziekten. Ze deed onderzoek naar antibioticaresistentie, maar de plannen werden omgegooid. Godijk: “Eind januari kregen we het idee dat het coronavirus ook naar Nederland zou kunnen komen. We zijn gaan nadenken over ‘wat als’ scenario’s. Kijkend naar gedrag dat het verloop van de ziekte kan beïnvloeden, kwamen we op handen wassen, mondkapjes dragen en ‘social distancing’. Dat laatste ging over minder mensen zien, de afstandsregels waren nog niet in beeld.”

Een kwaliteit van Godijk is wiskundig modelleren, rekenmodellen maken die het effect van bijvoorbeeld handen wassen voorspellen. Zorgvuldig formulerend: “Je kunt niet altijd zeggen dat iets 100% werkt. Ons model rekent met marges, het effect kan bijvoorbeeld variëren tussen 30% en 70%. Het maakt uit hoeveel mensen zich aan de maatregelen houden. Dat zit ook in het model, net als de motivatie van mensen. Het komt erop neer dat de maatregelen beter werken naarmate meer mensen zich eraan houden.”

De internationale doorbraak van het artikel kwam voor de jonge Godijk (24) als een verrassing. “Ik denk graag na over ingewikkelde problemen en wil iets voor de wereld te betekenen. Wie had verwacht dat ik zo snel met een pandemie te maken zou krijgen?” Met haar team heeft ze keihard gewerkt. “We kunnen dit samen oplossen. Door op jezelf te letten, bescherm je anderen.”

In het onderzoek wordt onderscheid gemaakt tussen maatregelen die mensen zelf kunnen nemen, zoals handen wassen, en maatregelen die overheden kunnen opleggen, zoals ‘social distancing’. De maatregelen hebben meetbaar effect, wat weer bijdraagt aan een goede afweging tussen de sociale en economische consequenties en het voorkómen van een grote uitbraak. Deze kan door de maatregelen worden vertraagd en het aantal besmettingen kan lager blijven, zoals de afgelopen maanden is gebleken.