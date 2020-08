Zeist - Fotograaf Menno Bausch fotografeerde zichzelf als Official U.S. War Photographer met zijn echtgenote en zonen Stijn en Jibbe met hulp van een zelfontspanner. Ook Bausch beoefent zijn hobby re-enacting nu noodgedwongen thuis. In de afgelopen coronamaanden werkte hij aan zijn project 'Re-enactment at Home'. Zeker dit jaar waren er veel evenementen om 75 jaar bevrijding te vieren en uit te beelden. Bausch fotografeerde zijn mede-acteurs in een setting die zij normaliter uitbeelden tijdens evenementen. Zestien van die foto's zijn vanaf 8 augustus te zien in het Grebbelinie Bezoekerscentrum aan de Buursteeg 2 in Renswoude.