Wat betekenen de coronamaatregelen voor lokale ondernemers? Deze keer Robbert-Jan Velthuis van fit20 Zeist.

door Ingrid Wong

Zeist - “Twee jaar geleden ben ik gestart als ondernemer, als franchisehouder van fit20. Na zes jaar beroepsmilitair bij een elite-eenheid kreeg ik een zware rugblessure en heb twee jaar thuisgezeten tot duidelijk werd dat er bij defensie voor mij geen passend werk meer was. Ik had al een opleiding personal trainer gedaan en maakte via een vriend kennis met fit20. Ik geloofde er niet zo in dat 20 minuten gericht trainen per week hetzelfde effect zou hebben op je spieren en conditie als drie uur per week intensief sporten. En dat ook nog zonder te zweten en in je gewone kleren? Ik deed een proeftraining en verdiepte me in alle informatie en was overtuigd. Want het werkt en het is wetenschappelijk onderbouwd.

In maart stond alles in één klap stil. De deuren gingen dicht en de omzet stagneerde. Op zich niet onlogisch, maar alle vaste lasten lopen natuurlijk wel door. De franchiseorganisatie heeft ons goed geholpen met formulieren en brieven. Van de bank en de huur kreeg ik uitstel van betaling en de overheid ondersteunde met de TOZO-uitkering voor zzp’ers. Maar veel belangrijker nog: we hebben de leden voorgesteld om 50 procent te blijven betalen terwijl we dicht waren en dan net zo veel maanden als we weer open zouden zijn. Dat heeft gelukkig iedereen gedaan en dat hielp ontzettend voor de cash flow.

Sinds 11 mei zijn we weer open, maar het had geen maand langer moeten duren anders zat ik nu echt diep in de financiële problemen. Een buffer is echt pure noodzaak.

We houden ons strikt aan de maatregelen. De ruimte is natuurlijk goed geventileerd, we desinfecteren na iedere sessie en we gebruiken handschoenen en mondkapjes. De trainingsvolgorde is aangepast om afstand te kunnen houden.

Het is fijn om weer mensen te helpen fit te worden en te blijven. Van de heer van 86 die weer op de fiets durft tot mijn mede-ondernemers die met weinig tijd toch in conditie kunnen blijven.''

