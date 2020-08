Papito daagt de zwaartekracht uit

Papito Reigina hangt horizontaal aan een rek, buiten in Kerckebosch. Zijn ene arm beneden, de andere boven het hoofd aan het rek, de benen opzij gestrekt en keurig bij elkaar. Daarna kan hij zichzelf dertig keer optrekken en vervolgens doet hij nog een handstand op een rek. Het heet Calisthenics, en Papito Reigina deelt zijn kennis over de sport graag met anderen. In 2019 was hij sportman van het jaar in Zeist.

door Ellis Plokker

Zeist - Ongeveer zes jaar geleden kwam Papito Reigina in aanraking met Calisthenics, een sport waarbij je je spieren traint door met je eigen gewicht te werken. Reigina: “Toen ik de oefeningen zag, dacht ik: ‘Dat is iets voor mij!’. In het begin vond ik het zwaar, ik had het behoorlijk onderschat. Na een aantal maanden begon ik de oefeningen beter te begrijpen.” Reigina wilde graag meer mogelijkheden om de sport in Zeist te beoefenen en heeft bij de gemeente een klein parkje met een toestel en een zachte ondergrond aangevraagd. Na een demonstratie bij een feest in de wijk is het plan voor het parkje uitgevoerd.

In het begin trainde Reigina mensen gratis, meestal op zondagmiddag. “Op een gegeven moment wilde ik er meer vanaf weten. Daarna heb ik drie sportopleidingen gedaan en inmiddels heb ik een eigen bedrijf als personal trainer.” Reigina traint mensen individueel of in kleine groepjes. Hij geeft les in Kerckebosch, in Bunnik, op de Uithof en op verschillende locaties in Utrecht. Reigina: “Ik train mannen en vrouwen tussen de 16 en 60 jaar. Mensen nemen zelf een matje mee, want we doen ook grondoefeningen. Ik heb elastieken en gewichten om de oefeningen lichter of zwaarder te maken. De lessen zijn altijd buiten.” Daarnaast werkt hij twee dagen in de week in een fitnesscentrum in Zeist.

Oude Grieken

De sport Calisthenics komt oorspronkelijk uit het Griekenland van zo'n 2500 jaar geleden. De naam is een samenvoeging van de woorden Kalos (mooi) en Sthénos (kracht). Reigina: “Ik heb een mooi verhaal gehoord, dat de Atheners een spion naar Sparta stuurden om te zien hoe het kon dat de Spartanen zo sterk waren. Het bleek dat ze dit soort oefeningen deden.” Reigina vertelt dat mensen tijdens trainingen, als hij een oefening voorstelt, soms zeggen: 'Dat kan toch niet.' “Dan zeg ik: ‘Het kan wel,’ en dan laat ik het zien. Het is het tarten van de zwaartekracht.”

Uitbreiding toestel

Reigina zou het parkje in Kerckebosch graag nog wat willen uitbreiden met lagere rekken. Daarover is hij in overleg met de wijkmanager en de gemeente. Zelf traint hij naast zijn werk een aantal keer in de week, hij leert nog steeds nieuwe oefeningen. Belangstellenden zijn vanaf volgende week welkom om op maandag- of donderdagavond tussen 19.30 en 20.30 uur aan de Graaf Adolflaan 4 in Zeist. Voor andere data en tijden: calisthenics030.nl.