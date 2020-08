Ook voor niets werken is belangrijk

Jonneke van den Berg (bijna 26 jaar) zit in haar laatste jaar van de opleiding International Development Studies. Ze is bezig met haar scriptie en werkte tot voor kort in een restaurant in Utrecht. Door corona kon zij daar niet meer werken en kwam dus volledig thuis te zitten. ''Niks voor mij,'' vertelt Jonneke. Ik hou ervan dingen te doen. Handen uit de mouwen, aanpakken en met andere mensen omgaan. Ik woon in De Bilt en ben gaan kijken waar ik in de buurt iets kon doen. Ik stuurde een mailtje naar de Kringloopwinkel in Zeist. Ik kom sowieso graag en vaak in kringloopwinkels. Ik hou van recyclen en upcyclen. Ik dacht dat ze in coronatijd niemand aan zouden nemen, maar ik werd de volgende dag al gebeld.”

door Adriënne Nijssen

Zeist - Jonneke had een gesprek en kon aangeven wat ze graag wilde doen. “Je mag hier doen wat jij leuk vindt. Natuurlijk moet er dan wel een plaatsje vrij zijn op die afdeling. Kleding had mijn voorkeur. Ik hou van tweedehandskleding. Die draag ik zelf ook heel vaak. Veel mensen gooien snel iets weg. Omdat ze het beu zijn, of omdat het niet meer in de mode is. Dat vind ik echt zonde. Gelukkig konden ze bij de afdeling kleding nog wel iemand gebruiken. Soms werk ik in de winkel, soms in de loods.”

Jonneke mocht ook aangeven wanneer ze wilde werken. “In principe werk ik drie uur op vrijdag, maar soms wordt dat meer. Ik kijk elke week uit naar de vrijdag, het is elke keer weer zo leuk om hier heen te gaan. Het is ook belangrijk dat je niet alles doet voor geld, maar dat je ook andere dingen terug krijgt. Dat het meer om de ontmoeting gaat dan om de winst. De impact die jij kunt maken op iemand. Ik zou het iedereen aanraden om vrijwilligerswerk te doen.”

Het werk bij de Kringloopwinkel is vooral gezellig. “Mensen zijn al blij als je er bent. Er is totaal geen prestatiedruk. De lat ligt niet al te hoog, ik kom zelfs tot rust hier. Wat ik hier vooral leuk vind is dat ik mensen ontmoet die ik anders niet zo snel zou ontmoeten. Normaal ontmoet ik vooral studenten, nu kom ik echt uit mijn eigen wereld. Het verruimt mijn blik en dat vind ik erg prettig.”

Vanaf september gaat Jonneke op zoek naar een baan. Dat zou ontwikkelingswerk kunnen zijn, of op het Ministerie van Buitenlandse zaken of een organisatie als Unicef. “Maar toch, als ik een baan vind, dan zou ik toch graag hier blijven werken voor een aantal uren in de week. Ik hoop niet dat ik hier weer snel weg ben. Ik werk hier nu sinds 12 juni en ik geniet elke week opnieuw van de uren dat ik hier ben. Samen met anderen iets bijzonders neerzetten. Dat wil ik in de toekomst graag blijven doen.”

Enthousiast geworden door het verhaal van Jonneke? Dan wil jij misschien wel haar collega worden. Of juist nieuwe collega's ontmoeten op een andere afdeling. De Kringloopwinkel Zeist is altijd op zoek naar vrijwilligers. Op de, net vernieuwde, website kun je via de volgende route bij de vacatures komen: www.kringloopzeist.nl/over-ons/werken-bij-de-kringloop. Je kunt ook bellen naar telefoonnummer 085 - 4852409.