concertserie lotz of music

Austerlitz - Fluitist Mark Alban Lotz presenteert de driedelige Lotz Of Music series in het Beauforthuis. De serie wordt vrijdagavond 14 augustus geopend door duetten van zijn (ex)-studenten van het Utrechts Conservatorium.

Het eerste concert heet Mandala Tribe / Decoding Ragas, een crossover van jazz en Indiase muziek in 'Beats, Breath en Bytes‘. Lotz: ''De tabla is een ronduit magisch instrument, zeker in de handen van Heiko. De Indiase bamboe fluit die ik hier bespeel heeft ook een bijzondere klank''. Bezetting: Stefan Schimd, keyboards, elektronica, Heiko Dijker, tabla en Mark Lotz, fluiten, bansuri.

De overige twee concerten zijn op vrijdag 28 augustus en zondag 13 september, zie daarvoor de website van het Beauforthuis. Dat volgt een coronaprotocol. Van tevoren reserveren aanbevolen. Entree: 17,50 euro. Aanvang: 19.00 uur. Tapas verkrijgbaar.