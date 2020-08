'Ik geniet van het gevoel van marmer'

Peter van der Heijden is grotendeels autodidact als het om beeldhouwen gaat. “Toen ik in 2011 begon met beeldhouwen, na een paar heel voorzichtige lessen van Ada de Groot, had ik niet door hoeveel impact die eerste klappen op een stuk serpentijn op mij zouden hebben. Een steen in beweging brengen zonder ermee te gooien. Kortgezegd, ik ben blijven hakken. Inmiddels heb ik mij aangesloten bij de stichting P’Arts in Zeist en heb ik mijn atelier in Den Dolder.”

door Adriënne Nijssen

Den Dolder - Beeldhouwen is een omgekeerd opbouwproces. “Die fascinatie, iets weghalen, heb ik altijd gehad. Wat weg is, is weg. En daardoor blijft de essentie over. Ik ben met Ada mee geweest naar Italië om met marmer te gaan werken. Ik geniet van het gevoel van deze steen. De hardheid ervan reduceren naar de aaibaarheid van fluweel. Om dat te bereiken heb ik geleerd geduldig te zijn en door te gaan tot het goed genoeg is. De andere uitdaging van beeldhouwen is zoeken naar de grens van het materiaal. Hoeveel kun je weghalen zonder de kracht van de steen te breken, zonder de verbeelding geweld aan te doen.”

Jaarlijks brengt Peter een aantal weken door in Pietrasanta, dat letterlijk Heilige Steen betekent. “Het is een klein dorp in het noorden van Toscane. Daar, aan de voet van de Apennijnen, werk ik in de studio van de familie Antognazzi. Een heel inspirerende omgeving waar letterlijk alles marmer ademt. Hier leer ik elk jaar weer meer over het ambacht van het marmer bewerken en ik probeer dat toe te passen in mijn beelden. Mijn vormen zijn abstract, luchtig, soms in beweging, soms heel stil. Ieder beeld vertelt een verhaal. Welk verhaal? Het is eigenlijk niet zo belangrijk. Ik laat dat graag aan de verbeelding van de kijker over.”

Overdag werkt Peter als softwarecontroller en is dus veel met de ratio bezig. ’s Avonds en in het weekend is hij aan het beeldhouwen. “Mijn productie ligt niet zo hoog. Hooguit twee beelden per jaar. Ik ben al snel tweehonderd uur met één beeld bezig. Ik maak soms wel wat kleinere beelden. Maar ik werk het liefst groot. Daar gaat echt mijn voorkeur naar uit.”

Omdat Peter bij elke expositie wel iets nieuws wil laten zien, exposeert hij niet zo heel vaak. Vorig jaar had hij een expositie in Buren en afgelopen voorjaar in Bleiswijk. “Helaas sloot die al de eerste week in verband met corona. Maar gelukkig doe ik nu mee aan de expositie ‘Zomerkunst’ in Den Dolder. Samen met zeven andere kunstenaars is mijn werk daar elke zondag tot en met 30 augustus tussen 12.00 en 17.00 uur te zien in de oude Gehoorzaal.”

Wil je graag niet alleen met zijn werk maar ook persoonlijk kennismaken met Peter? Op 23 en 30 augustus is hij zelf bij de expositie aanwezig. De entree is gratis en er is voldoende parkeergelegenheid. Navigatieadres is Vijverhof 1, Den Dolder. Je kunt ook een kijkje nemen op website www.pvanderheijden.nl. In de nabije toekomst zijn daar zijn werken te zien. Omdat de site nog in aanbouw is, vraagt Peter je om met enige regelmaat terug te komen.