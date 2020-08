'Fijn als je mensen weer kunt helpen'

Wat betekenen de coronamaatregelen voor lokale ondernemers? Deze keer tandprotheticus Luko van 't Hoenderdaal.

door Inke van den Boogert

Zeist - “Ik ben geboren en getogen in Zeist en vanaf 2009 is mijn tandprothetische praktijk gevestigd op de Oude Arnhemseweg. Mijn moeder werkte vroeger bij een tandarts en daardoor kreeg ik interesse in het werk. Na de opleiding tandtechniek ging ik meteen door voor tandprotheticus want ik wilde niet alleen protheses máken maar vooral ook contact hebben met de patiënten. En daar geniet ik nog iedere dag van, het is fijn als je iets voor mensen kunt betekenen.

Op 16 maart moesten ook wij sluiten. Als branche hebben we onze maatschappelijke verantwoordelijkheid genomen om te helpen de besmettingscurve af te vlakken. De enige uitzondering was voor noodgevallen, daar zijn er een paar van geweest. In de eerste week heb ik allerlei onderhoud gedaan aan apparatuur en al het maakwerk afgemaakt dat er lag.

Daarna heb ik de extra tijd vooral gestoken in de voorbereiding van lezingen en lessen, ik geef nascholing en ben gastdocent aan de universiteit van Amsterdam.

Onze eigen vakorganisatie, ONT, en de samenwerkende mondzorgkoepels hebben ontzettend goed werk verricht. Zij hebben echt gevochten voor de branche. Maar ook de gemeente Zeist informeert goed over maatregelen en regelingen. Als zelfstandige heb ik gebruik kunnen maken van de TOZO-regeling, maar de zes weken sluiting is een omzetverlies dat we niet meer goed kunnen maken.

Vanaf 22 april mochten we het werk weer hervatten. We hebben altijd al strenge schoonmaakprotocollen maar het is nu nog intensiever. De wachtkamer en de behandelruimte maakten we vroeger één keer per dag schoon en nu na iedere patiënt. We vragen patiënten om hun mond te spoelen en hun handen te wassen en eigenlijk vindt iedereen dat wel prettig en een veilig gevoel.

Wat jammer genoeg niet meer kan zijn de boeken over de geschiedenis van Zeist in de wachtkamer. Ik ben enthousiast amateurhistoricus en heb heel veel materiaal.''