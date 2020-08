Bewoners te spreken over cateraar Broodje Hagelslag

In appartementencomplex Mirtehof / De Bladerkroon is sinds kort een nieuwe cateraar actief. Het is de Stichting Broodje Hagelslag. Deze Stichting beheert nu het restaurant. Met Broodje Hagelslag is Zeist een zeer bijzondere stichting rijker. De bewoners van Mirtehof zijn alvast zeer te spreken over de nieuwkomer. "Het eten is lekker", aldus een flatbewoner.

door Maarten Bos

Zeist - Broodje Hagelslag is sinds 2017 actief in Almere. Zeist is de tweede locatie waar de stichting opereert. Oprichter en drijvende kracht achter de organisatie is Cindy Hoebdar.

Cindy legt uit: "Wij willen in onze vestigingen, zowel in Zeist als in Almere, vooral jongeren een kans geven die ergens anders niet aan bod komen. Ik denk bijvoorbeeld aan mensen met autisme. Die krijgen bij ons de begeleiding die ze elders niet krijgen. In Almere hebben we ook medewerkers die hun school niet hebben afgemaakt of grote teleurstellingen hebben gekend. We proberen hen een ferme basis voor het leven te verschaffen. Mijn kwaliteit is dat ik zeer positief ben ingesteld. Ik zie kansen waar een ander ze niet ziet. Dat pas ik toe bij Broodje Hagelslag".

"Ik heb een opleiding hulpverlening gedaan en ik ben ook visagiste, onder meer van Ali B. Op die manier is hij onze ambassadeur geworden en steunt hij ons volop. Ik onderneem altijd van alles en heb dan net als Pippi Langkous het idee dat ik het wel kan. Ik heb zes kinderen. Drie dochters van mij werken ook bij de Stichting, onder meer in Zeist. Mijn dochter Romy werkt zelfs ful time voor mij.''

''In Zeist zijn we nog op zoek naar geschikte kandidaten voor het restaurant. Contact met ons gaat het makkelijkst via info@broodjehagelslag.nl. We werken ook met stagiaires".

Voorheen waren er nog wel eens lange wachttijden in het restaurant van Mirtehof. Met de komst van de Stichting behoren die nu tot het verleden. Overal zijn planten en bloemen neergezet en op mooie dagen wordt het terras bij het complex natuurlijk ook gebruikt. Cindy: "Zo'n mooi terras als hier hebben we in Almere niet. Zeist is sowieso een mooie plaats.''

Het restaurant is zondag en maandag gesloten. Dinsdag tot en met donderdag is het open van 9.00 tot 16.00 uur. Vrijdag is er na 16.00 uur nog een gezellig samenzijn. Zaterdag ten slotte kun je er van 9.00 tot 17.00 uur terecht.