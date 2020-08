Jong talent krijgt rondleiding in Zeist

Taïs Zimmerman begeleidde vorige week een groep studenten uit de Antillen, die in Utrecht komen studeren en in Zeist komen wonen. De nieuwe studenten krijgen een rondleiding door Zeist en leren tijdens de week hoe ze allerlei zaken moeten regelen. Taïs is blij dat ze hen kan helpen.

door Ellis Plokker

Zeist - De mentor van de stichting Studiefinanciering Curaçao, Ludgarda Lont-Steba, zoekt ieder jaar studenten die een groepje eerstejaars willen begeleiden. Ze vond Taïs Zimmerman bereid om dat te doen. Taïs komt zelf uit Curaçao en studeert Creative Business aan de Hogeschool Utrecht. Ze is secretaris van de begeleidingscommissie in Utrecht en was afgelopen studiejaar zelf eerstejaars. Taïs: “Het is leuk om mijn eigen ervaringen door te geven. Tijdens het programma leren de studenten hoe ze zich kunnen inschrijven bij de gemeente, de tandarts en de dokter.” In de groep zitten onder andere studenten biologie, informatietechnologie en kunst. De begeleidingscommissie heeft het programma aangepast aan de richtlijnen van het RIVM.

Taïs vertelt dat het leven op Curaçao heel anders is dan in Nederland. “In Curaçao komen familieleden vaak bij elkaar op bezoek. Daardoor houd ik in Curaçao sommige dingen voor mezelf. Dat is hier heel anders, andere studenten vertellen heel openhartig over wat ze meemaken en voelen. Ik heb geleerd om me daarbij aan te passen. Daarbij is Curaçao vrij klein, je kent bijna iedereen van gezicht en de afstanden zijn kort. Als je met iemand afspreekt, hoef je nooit ver te rijden. Ook dat is hier heel anders. Voor mij is Nederland een heel groot land. Als je naar Groningen wilt, zit je twee uur in de trein.” Tijdens haar studie volgt Taïs vakken als marketing en ondernemerschap. De studie is in het Engels en veel andere studenten komen uit het buitenland. Taïs is nog steeds bevriend met de mensen die ze vorig jaar zelf in de introductiegroep heeft leren kennen. "Dat is prettig, want ik kende verder niemand hier."

De Stichting Studiefinanciering Curaçao heeft voor verschillende studentensteden in Nederland een mentor, die samen met een begeleidingscommissie een introductieprogramma verzorgt voor de eerstejaars studenten uit de Antillen die naar Nederland komen. Dit om ze te begeleiden bij hun komst, hen te informeren en waar nodig om de overstap soepel te laten verlopen. De stichting heeft voor hen veertien kamers in de Warande in Zeist, die ze voor maximaal een jaar kunnen huren.