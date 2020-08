Steen valt van kerk

Zeist - Vrijdagmorgen zijn aan de voorzijde van de kerktoren van de Oude Kerk aan de Eerste Dorpsstraat stukjes steen naar beneden gevallen. Niemand raakte gewond.

De gemeente zette een gedeelte van de stoep af. De brandweer kwam met twee man in een hoogwerker om nog losliggende stukken te verwijderen. Ook hielden zij een eerste inspectie om te kijken of er nog meer los zit of los kan laten. De oorzaak van het afbrokkelen is vooralsnog onbekend.

De Oude Kerk is in 2014 groots gerestaureerd.